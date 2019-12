Accentro Real Estate übertrifft Gewinnziel

Accentro Real Estate meldet den Verkauf eines Immobilien-Projekts in Brandenburg: Die Wohnanlage in Blankenfelde-Mahlow nahe Berlin sei an einen institutionellen Investors veräußert worde, so der Immobilien.Konzern am Mittwoch. Insgesamt verfügen die 260 Wohnungen über eine Wohnmietfläche von rund 16.000 Quadratmetern. Zum Verkaufspreis macht Accentro keine Angaben.„Mit Abschluss dieser Transaktion werden unsere EBIT-Ziele ...