Wirecard-Chef Markus Braun schwärmte in einem am Montag vom Konzern auf youtube publizierten Video zuletzt geradezu von den Aussichten für 2020. Ein wesentlicher Faktor für den Optimismus, den der Manager versprühte, war die in diesem Jahr abgeschlossene Zusammenarbeit mit Softbank. Operativ entwickle diese sich mit voller Geschwindigkeit, sagte Braun am Montag zur Zusammenarbeit mit Softbank. Und wie zur Bestätigung der Aussagen ...