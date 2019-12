Unilever hat gestern eine Gewinnwarnung publiziert. Das angestrebte organische Umsatzplus von 3 Prozent bis 4 Prozent wird demnach knapp verfehlt werden. Im vierten Quartal läuft es nicht wie erhofft. In Südostasien verlangsamt sich das Wachstum. Hier spielt Indien eine besondere Rolle. Auch die Umsatzdynamik in Nordamerika und Europa verfehlt die Erwartungen. Zudem gibt es eine Liquiditätskrise in Nordafrika. Das wirkt sich auf das ...