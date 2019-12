Unter $59.98 liegt nun ein erstes Zeichen vor, dass der Markt sein Hoch abgearbeitet hat und sich auf dem Weg in Richtung $55 befindet. Wir werden weiterhin davon absehen, den Markt einfach blind links zu Shorten, bevor uns dieser nicht sein Top bestätigt hat, was sich mit dem heutigen Handelstag als richtig erwiesen hat.

WTI Öl – Der Markt hält sich über $58.24 und verzichtet somit darauf bereits ein Hoch in Welle b in Lila auszubauen. Mit dem neuen Zwischenhoch entscheidet sich WTI für den Umweg über den Bereich von $61.33 bevor hier von einem hinterlegten Top in Welle b in Lila ausgegangen werden kann. Sprich im weiteren Verlauf muss von einem anlaufen des Bereiches von $61.07 - $61.33 ausgegangen werden, bevor die Bären eine erneute Chance haben werden den Markt wieder nach Süden zu drücken.

Wir konnten mit unseren letzten Short Trades in WTI auch deshalb so gut Kasse machen, weil wir nicht spekulativ einfach in den steigenden Markt gesprungen sind, sondern warten bis ganz gewisse Fibonacci Kurslevel durchbrochen werden, um dann in den Impulsiv fallenden Markt Positionen einzubauen. Damit konnten in 2019 schon drei Abwärtsbewegungen gehandelt werden die alle über 10% Kursgewinn erbracht haben.

Wir sehen den Ölpreis auch mittelfristig weiter deutlich nachgeben und die nächste Short Möglichkeit nutzen und alle Daten zum Einstieg per E-Mail verschicken!

