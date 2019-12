Ein Grund für die rege Aktivität dürfte das ungebrochen hohe Interesse von Shortsellern an der Wirecard-Aktie sein. Laut Bundesanzeiger hatte der englische Hedegonds TCI seine Short-Position an Wirecard in dieser Woche auf 0,93 Prozent weiter ausgebaut. Alleine die sechs größten, an Wirecard beteiligten Shortseller kommen laut Bundesanzeiger derzeit auf eine Leerverkaufsquote von vier Prozent. Die Dunkelziffer dürfte deutlich höher sein.

In der letzten Vorweihnachtswoche dominieren die Diskussionen um Wirecard , Evotec und AgraFlora das w:o Forum. Erwartungsgemäß führt weiterhin der Wirecard Thread in den Kategorien "Aufrufe" und "Beitragsanzahl" mit weitem Abstand vor allen übrigen Debatten. So wurden alleine am 17. Dezember 426 Beiträge zu Wirecard verfasst. Zum Vergleich auf Platz zwei: Evotec mit 66 Beiträgen.

Da sich der Kurs der Wirecard Aktie in dieser Woche stabilisiert hat, die 100 EUR-Marke nicht gerissen wurde und Wirecard CEO Markus Braun am 16. Dezember ein Statement zur aktuellen Situation veröffentlicht hat, reagiert die w:o Community auch in dieser Woche gelassen.

Quelle: Wirecard

Hier ein paar Stimmen aus dem w:o Forum zur Leerverkäufer-Quote von Wirecard und zum Statement des Wirecard CEOs:

Vakataka: "Ich verstehe allerdings nicht, warum hier alle auf die Leerverkäufer sauer sind. Mir ist doch lieber, dass hier Leerverkäufer eine Mio. Aktien von xy leihen und verkaufen, wie das xy selber verkauft. Leerverkäufer müssen irgendwann zurückkaufen. XY nicht. Kurzfristig mögen die Leerverkäufer den Kurs beeinflussen, langfristig nicht."

Alexli23: "Habe heute ein unglaublich gutes Statement von Markus Braun gesehen.

Jetzt ist alles klar. Er hat sicher schon Vorabergebnisse von der Prüfung. Er sagt, dass definitiv NICHTS an den Vorwürfen dran ist. So frech kann man nicht lügen. Das wäre das Ende der Glaubwürdigkeit. Ich hoffe nur Er gibt uns nicht sein Ehrenwort.... a la Barschel."

Lesen Sie auch kapitalerhoehungen.deSmartbroker

Konkurrenz für Flatex & Co.: wallstreet:online steigt mit low-cost Broker ins Transaktionsgeschäft ein

theonlyeal: "Die Entwicklung des Aktienkurses kann einem Long-Investierten jetzt echt mal richtig auf die Nerven gehen. Trotz Video / Geschäftsentwicklung + Geschäftsaussichten kommt der Kurs nicht vom Fleck. Der Grund dafür sind meiner Beobachtung nach nicht, wie mehrfach hier erwähnt, die Leerverkäufe, sondern die unzähligen Kleinanleger, die keinen Plan haben, was sie machen. Scheinbar steigen sie long ein, nur um ein Stop-Loss bei - was weiß ich - sagen wir einen Euro unter Einkauf zu setzen. Anders kann ich mir diese Entwicklung nicht erklären!"

MKostolany: "Leute, auch wenn es nervt diese Spielchen, aber was erwartet ihr? Es geht um richtig viel Kohle. Die Leerverkäufer werden weiter Druck machen. Ja, vielleicht die 100 EUR reißen, ABER, die Message war doch eindeutig gestern... für mich zumindest schon."

Wienfahrt: "...reines Lotteriespiel hier...gerüchteweise sind hier über 15% Leerverkäufer aufgesprungen. Der Kleinanleger blickt hier sowieso nicht mehr durch, seriös ist anders."

Supagosh: "Bodenbildung, meine Herren. Jetzt geht es wieder nach oben."

4tom5: "Wie ich die aktuelle Lage sehe... Die Leerverkäufer versuchen mit aller Macht, den Kurs Richtung 100 zu drücken, indem sie teilweise ihre Positionen erhöhen, aber sie ziehen nicht alle an einem Strang. So hat zum Beisiel Greenvale Capital gestern reduziert von 0,63 Prozent auf 0,55 Prozent. Folglich müssen jetzt die letzten Leerverkäufer nachlegen, um den Kurs weiter zu drücken. Es ist für die neuen Leerverkäufer ein Spiel mit dem Feuer, weil sie Gefahr laufen, sehr viel Geld zu verbrennen. Fängt der erste Große zu covern an, schaut es für alle, die zu spät ihre Positionen aufgebaut haben, sehr schlecht aus. Es gibt also durchaus Player im Markt, die 1000de Aktien kaufen, sonst wäre der Kurs sicher schon unter 100. Es geht also gar nicht um Wirecard, sondern es ist ein Spiel der Großen zu Lasten und Nerven der Anleger."

CrazyBroker: "Tja, die Handelstage im Dezember sind gezählt und da könnte ja vor dem KPMG-Bericht noch die eine oder andere News kommen, wie zum Beispiel Vorabzahlen. Wenn die bisherigen Andeutungen von Markus Braun stimmen (davon gehe ich aus), wird das wieder ein schöner Gewinnsprung. Klar, kann man daran glauben oder nicht, aber ich glaube es."

McCheck: "Für mich sieht es immer noch so aus, als ob fast ausschließlich die Leerverkäufer selbst für steigende oder fallende Kurse sorgen. Es gilt also, dass die Leerverkäufer mit ihrer Taktik bisher keine Investoren wirklich verunsichern können. Die Leerverkäufer sind schon mitten im Sturz auf die Nase, was sie aber erst merken werden, wenn das Blut tropft..."

timp7878: "Die Leerverkäufer finden offensichtlich keinen Ausweg aus der Sackgasse, in die sie sich manövriert haben, stattdessen geht es verzweifelt mit Vollgas weiter auf den Abgrund zu. Die Short-Quote ist mittlerweile extrem, gleichzeitig reduziert sich der Free-Float peu à peu. Eine überraschende Top-Meldung und wir sehen den größten Short-Squeeze am deutschen Aktienmarkt der letzten Jahre."

Lesen Sie auch Redaktion w:oWirtschaftskrimi Wirecard nächster Akt

Financial Times (FT) gegen Wirecard: Ermittelten Detektive in der w:o-Community und bei w:o-Gastautoren?

theonlydeal: "Wenn es so weitergeht wie heute, sehe ich die Pleite der Leerverkäufer am Freitag kommen. Die werden es nicht schaffen, den Kurs unter 104 zu prügeln."

Duckandbear: "Wenn Braun nochmal ein Video auf Deutsch nachwirft, brauchen wir kein KPMG mehr... Zack 150 EUR!"

KeXStarQ: "Es kann schon sein, dass KPMG nicht den gewünschten Anstieg der Aktie umsetzen kann, aber dennoch werden es dann die Quartalszahlen in Zukunft tun. Man kann die Fundamentaldaten eines Unternehmens nicht ignorieren, vor allem wenn nichts an den Vorwürfen dran ist. Der Kurs momentan spiegelt nicht die Fundamentalzahlen wieder (wenn man ihnen vertrauen schenkt) und lässt Wirecard mit unter zu den im Moment günstigsten Aktien im Dax erscheinen."

Money$: "Ich möchte mich an dieser Stelle für das große Wissen bedanken, welches hier viele mit anderen teilen. Besonders gut finde ich, dass es meist die Pro-Wirecard-Foristen sind, welche mit gutem Wissen ausgestattet sind (...). Ich bin zwar ziemlich in den Miesen, vertraue aber sehr auf einen wieder ansteigenden Kurs...verkaufen und vielleicht billiger wieder rein mache ich nicht...weil es vermutlich eh in die Hose gehen würde. Weiter so Jungs und danke."

derquesser: "Nur mal hypothetisch. Wenn M. Braun gelogen hat, der kann sich doch einen Strick nehmen, oder? Es sei denn, er möchte sich im Knast täglich mehrfach nach der Seife bücken... Der könnte sich doch seines Lebens nicht mehr sicher sein. Ich meine manche Leute setzen hier einiges an Geld rein... Für mich der Grund, warum ich investiere. Ich kann nicht glauben, dass jemand im Wissen, dass eine Lüge immer aufliegt, so etwas durchzieht. Der wird doch seines Lebens nicht mehr froh."

Bis die Wirecard Sonderprüfung durch KPMG abgeschlossen ist und solange der Kurs der Wirecard Aktie für einen DAX-Titel außerordentlich volatil bleibt, wird die WDI-Diskussion auch weiterhin das w:o Forum dominieren. Wir werden berichten.

Wir wünschen Ihnen eine schöne Vorweihnachtszeit und allen in Wirecard Investierten weiterhin gute Nerven!

Viele Grüße und frohe Weihnachten

Hardy Schilling

Head of Support & Community