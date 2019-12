Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA) unter die Lupe.NVIDIA habe auf der GPU Technology Conference in Suzhou spannende neue Einblicke geliefert - und mehrere große Partnerschaften in den Bereichen Künstliche Intelligenz und Cloud-Gaming angekündigt. [ mehr