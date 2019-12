US-Anleihen starten mit leichten Verlusten

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Mittwoch mit leichten Kursverlusten in den Handel gegangen. Es zeichnet sich ein ruhiger Handel ab, nennenswerte Konjunkturdaten stehen nicht auf dem Programm.

Die Abstimmung im Repräsentantenhaus über das Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Donald Trump dürfte die Märkte eher wenig interessieren. Es scheint ausgemachte Sache zu sein, dass zwar das von den Demokraten dominierte Repräsentantenhaus, nicht jedoch der in der Hand der Republikaner stehende Senat dem Verfahren zustimmen wird.