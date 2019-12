wallstreet:online: Herr Maan, Sie sprechen von einem „völlig neuen Handelsservice für Strukturierte Produkte“ - gar von einer neuen Benchmark. Marketingsprech? Oder was können Sie, was z. B. die Deutsche Börse oder die Börse Stuttgart nicht können?

Nicky Maan (NM): Es geht uns überhaupt nicht darum, besser zu sein als ein Mitbewerber. Wir haben Spectrum an den Markt gebracht, da wir nichts wirklich Vergleichbares in Europa gesehen haben. Da war dann schnell klar, da müssen wir etwas machen.

Was unterscheidet uns: Erstens - wir konnten von Null anfangen und unsere Plattform genauso bauen, wie wir glauben, dass es dem Broker und seinen Retail-Investoren am meisten nutzt, denn wir sind von Anfang an voll und ganz auf den Privatanleger fokussiert – die Mitbewerber haben diesen Vorteil nicht. Das macht uns schlanker, flexibler und auch kostengünstiger. Zweitens - wir sind ein wirklich europäischer Marktplatz und laden die europäischen Broker ein, sich an unsere Plattform anzubinden. Drittens - wir haben eine kleine und sehr effiziente Produktpalette und sind mit 400 sehr attraktiven Produkten gestartet, bei uns muss keiner so schnell den Überblick verlieren. Und Viertens - Spectrum bietet von Montag bis Freitag Handel und Service rund um die Uhr an, so dass Privatanleger an keinen Handelsschluss gebunden sind und jederzeit handeln und dabei auch auf Marktereignisse und Nachrichten in anderen Zeitzonen reagieren können.

wallstreet:online: Wie hat sich das Handelsvolumen auf Spectrum im Vergleich zu Ihren Mitbewerbern entwickelt - also welche Zuwachsraten verzeichnen Sie?

NM: Unsere Wachstumsraten sind auf jeden Fall höher als die der Mitbewerber (lacht). Im Ernst, wir sind sehr zufrieden, derzeit liegen unsere Wachstumsraten bei über 100 Prozent im Monat. Insgesamt wurden im November über 5,5 Millionen „turbo24“-Produkte gehandelt. Der größte Teil in Indizes, gefolgt von Währungen und Rohstoffen. Besonders interessant ist dabei, dass etwa ein Drittel der turbo24-Produkte in der Zeit zwischen 17:30 und 9:00 Uhr gehandelt wurden - dies zeigt uns, dass wir mit unserem Angebot richtig liegen, von Montag bis Freitag 24 Stunden für unsere Teilnehmer sowie deren Retail-Kunden geöffnet zu haben.

wallstreet:online: Sie bieten Privatkunden an, per „turbo24-Warrants“ Indizes, Währungen und Rohstoffe in Europa zu handeln. Warum beschränken Sie sich auf diese Assetklassen? Warum z. B. keine einzelnen Aktien? Und eine Verständnisfrage: Könnten Sie bitte unseren Lesern kurz anschaulich erklären, was genau „turbo24-Warrants“ sind?

NM: Wir haben uns gut vorbereitet und sind mit den Produkten an den Start gegangen, mit denen wir bereits einen Großteil der Nachfrage in Europa abdecken können - es sind sehr stark genutzte Trading-Produkte. Aber wir sprechen auch mit vielen Emittenten in Europa, die sich über neue Produkte auf unserer Plattform Gedanken machen. Wir werden auf unserer Plattform immer wieder neue attraktive Produkte anbieten. Dabei sind wir sehr schnell und flexibel: einen neuen Turbo24 können wir derzeit bereits innerhalb von 24 Stunden launchen und wir werden diese Zeitspanne weiter verkürzen. Turbo24-Warrants sind Turbozertifikate. Sie sind physische, übertragbare Wertpapiere, deren Preise von einem zugrunde liegenden Vermögenswert abgeleitet werden. Jedes Zertifikat hat ein vordefiniertes Knock-out-Level (Basispreis) und verfällt, wenn dieser Kurs erreicht wird. Das heißt, dass das Verlustpotenzial auf den Erwerbspreis begrenzt ist. Auf der anderen Seite ist das Gewinnpotenzial durch die Hebelwirkung überproportional zur Wertentwicklung des Basiswerts.

wallstreet:online: Wie teuer ist für Privatanleger das Handeln auf Spectrum?

NM: Die Kosten für die Privatanleger legen die Brokerhäuser fest. Wir haben jedenfalls für die bei uns angebundenen Broker ein sehr schlankes Gebührenmodell, da wir selbst unsere Kosten niedrig halten - ein Vorteil, den wir durch unser effizientes und schlankes Angebot haben: Wie ich vorhin bereits sagte, es ist ein Vorteil, dass wir neu im Markt sind und uns auf Grund unserer Retail-Fokussierung strukturell auf das Wesentliche konzentrieren können.

wallstreet:online: Wie verdient Spectrum Geld? Und: Wer steckt hinter Spectrum?

NM: Wir erhalten von unseren Teilnehmern sowohl eine Membership Fee sowie, auf der Market Maker Seite, auch Transaktionsgebühren. Unsere Muttergesellschaft ist IG-Group plc.

wallstreet:online: Und zum Schluss - mit Verlaub - gestatten Sie mir eine persönlichere Frage: Was war Ihr letzter Top-Trade und was haben Sie mit dem Gewinn gemacht?

NM: Ich bin nicht sicher, ob ich meine tiefsten Trading-Geheimnisse preisgeben sollte (lacht). Gewinne würde ich in der Regel aber zumeist reinvestieren.

wallstreet:online: Herr Maan, vielen Dank für das Interview!

NM: Ich danke Ihnen für Ihr Interesse!

Das Interview führte Christoph Morisse.

Kurzvita von Nicky Maan

Nicky Maan studierte Jura am University College London (UCL) und praktizierte als Anwalt in England und Wales. Von 2008-2012 war er Unternehmensjurist bei Dewey & LeBoeuf in London und New York. Anschließend arbeitete er als Managing Associate bei der Großkanzlei Greenberg Traurig in London und Miami. 2014 wurde er dann Co-Leiter der strategischen Initiative zur Entwicklung eines multilateralen Handelssystems (MTF) der IG Group. Er betreute das MTF vom Konzept bis zur Umsetzung und ist nun CEO von Spectrum.