ThyssenKrupp: Kann dieser Widerstand aus dem Weg geräumt werden?

Die ThyssenKrupp-Aktie hat sich in dieser Woche durch ihren Vorstoß auf 12,07 Euro an die 50-Tagelinie herangeschoben. Damit ist eine wichtige Hürde erreicht und von dieser ist nun zu fordern, dass sie in den nächsten Tagen überschritten wird. Ein Erfolg ist allerdings keinesfalls garantiert, denn am Mittwoch hat sich der Abstand zum EMA50 bei 12,16 Euro durch die Kursverluste im ... Weiterlesen