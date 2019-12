Am Freitag hat All for One einen Analystentag organisiert. Dort wird deutlich, dass die Talsohle durchschritten ist. Die Margen sollten demnach wieder ansteigen. 2019/2020 dürfte ein Jahr der Stabilisierung sein. Die Experten von Baader erwarten für 2022/2023 Margen von mehr als 7 Prozent.Die Experten erneuern daher die Kaufempfehlung für die Aktien von All for One. Das Kursziel von 74,00 Euro wird ebenfalls bestätigt.Der ...