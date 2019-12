Streik bei der Lufthansa-Tochter LSG am morgigen Donnerstag - Aktiennews

Köln (www.aktiencheck.de) - Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) ruft die Beschäftigten bei der Lufthansa Catering Tochter LSG Sky Chefs (LSG) in Frankfurt/Main und in München zu einem ganztägigen Streik auf. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung der ver.di:Daher werden am Donnerstag (19. [ mehr