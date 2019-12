EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen kündigt zügige Verhandlungen über künftige Beziehungen mit Großbritannien an

Brüssel (www.aktiencheck.de) - In einer Plenardebatte hat Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen heute (Mittwoch) im Europäischen Parlament in Straßburg über die Ergebnisse des Europäischen Rates vergangene Woche gesprochen, so die EU-Kommission in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Insbesondere erwähnte sie den europäischen Grünen Deal, den Brexit und die anstehenden Reformen zur Vertiefung der Wirtschafts- und Währungsunion. [ mehr