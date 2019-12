Historisch gesehen war das Justizministerium immer auch der Hüter der Werte unserer Verfassung. Dieses Vertrauen in die Institution wurde spätestens in der Regentschaft des aktuellen Außenministers Heiko Maas (SPD) schwer erschüttert. Wer miterlebt hat, mit welcher Kaltschnäuzigkeit sich das Justizministerium und dann die große Koalition in der letzten Legislaturperiode über die massiven verfassungsrechtlichen Bedenken hinweggesetzt

Der Beitrag Her mit den Passwörtern – Was schert die Justizministerin unsere Verfassung erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Joachim Steinhöfel.