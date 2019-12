Gefragte Skills von IT-Fachkräften im Finanzwesen

In nahezu jedem Sektor der Wirtschaft findet die Digitalisierung schrittweise Einzug - auch in der Finanzbranche bzw. im Bankensektor..In Folge dessen steigt der Bedarf nach qualifiziertem IT-Fachpersonal auch in diesem Segment der Wirtschaft rapide - und damit einhergehend die Gehälter.

Was das Finanzwesen in vielerlei Hinsicht so besonders macht und welche Fähigkeiten ein IT-Profi mitbringen muss, um in dieser Branche zu bestehen, hat wallstreet-online mit Herrn Arne Hosemann, Gründer und Geschäftsführer von expertlead, einer Vermittlungsplattform für IT-Freelancer, diskutiert.