Die Neupositionierung der Software AG zeigt erste Erfolge. Die wiederkehrenden Umsätze legen teils zu, es gibt neue Partnerschaften mit internationalen Gesellschaften. Das Geschäft in Nordamerika stabilisiert sich. Auch der Kurs steigt wieder an. Im Spätsommer lag der Kurs bei unter 23 Euro, inzwischen werden wieder Werte um die 32 Euro erreicht.Damit nähert sich der Kurs dem Kursziel der Analysten der DZ Bank an. Dieses liegt ...