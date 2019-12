Am 10. Dezember ergibt sich bei Wirecard eine Veränderung in der Aktionärsstruktur, die von dem DAX-Konzern gemeldet wird. BlackRock hat seinen Stimmrechtsanteil zu diesem Zeitpunkt verringert. Kamen die Amerikaner zuvor auf einen Gesamtstimmrechtsanteil von 5,53 Prozent, so sind es seit der vergangenen Woche noch 5,4 Prozent.Dabei ist der Anteil der normalen Stimmrechte von 3,25 Prozent auf 2,95 Prozent gesunken. Die Anzahl der ...