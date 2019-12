3U Holding fördert das Wachstum von weclapp

3U Holding hat eigene Aktien an institutionelle Investoren aus Deutschland verkauft. Insgesamt haben so eine Million Papiere den Besitzer gewechselt. Der Preis je Aktie lag bei 1,67 Euro. Somit fließen brutto 1,67 Millionen Euro in die Kasse von 3U Holding. Mit dem Geld will das Unternehmen das Wachstum der Tochter weclapp voranbringen.Die Aktien stammen aus einem Aktienrückkaufprogramm. Dieses wurde Mitte 2012 aufgelegt. Nach ...