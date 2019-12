Pass auf, Tesla, GM baut eine eigene Gigafactory

Jetzt sieht es so aus, als würde der Tesla-Rivale General Motors (WKN:A1C9CM) den Rückstand von Tesla nutzen und eine eigene Gigafactory bauen.

Noch einmal, mit Gefühl

GM teilte am Donnerstag die Pläne für die Batterieproduktion mit und kündigte ein Joint Venture mit dem koreanischen Unternehmen LG Chem an, um eine brandneue Anlage in Lordstown, OH, zu bauen, die in der Lage sein sollte, jährlich “mehr als 30 Gigawattstunden” zu produzieren – fast so viel wie Teslas eigene Gigafactory 1 in Nevada.

Wie GM erklärte, wird das Unternehmen sich zu 50 % an dem neuen Joint Venture beteiligen, mindestens die Hälfte der Kosten des Projekts in Höhe von 2,3 Mrd. US-Dollar übernehmen und plant, mit dem Bau der Anlage Mitte 2020 zu beginnen. Sobald die Produktion aufgenommen wird, wird das neue Werk zunächst mit der Lieferung von Batterien für Elektro-Lkws beginnen, die im ehemaligen GM-Produktionskomplex in Lordstown produziert und letzten Monat an die Lordstown Motors Corporation verkauft wurden. Später wird die Produktion auch die “nächste Generation von batterieelektrischen Fahrzeugen von GM beliefern, darunter einen brandneuen batterieelektrischen LKW, der im Herbst 2021 kommt”.

Was das für die Investoren bedeutet

Tatsächlich sagt GM, dass das Unternehmen plant, bis 2023 mindestens 20 verschiedene Elektrofahrzeuge auf den Markt zu bringen, die einen bereiten Markt für die Batterien bieten, die in Lordstown produziert werden sollen.

Zugegeben, um die Batterieproduktion von 35 GWh aufzufangen, müssen sich die neuen EV-Modelle von GM gut verkaufen. Doch selbst wenn die Nachfrage schwächer ist, als das Unternehmen erwartet, besteht für GM und LG das Potenzial, überschüssige Produktionskapazitäten zu nutzen, um Batterien an andere Automobilhersteller zu liefern. LG ist derzeit mit der Lieferung von Batterien an GM-Konkurrenten wie Volkswagen und Daimler beauftragt.