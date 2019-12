Nun ist es also passiert: das US-Abgeordnetenhaus hat Donald Trump „impeached“ – aber die Aktienmärkte bleiben gelassen und reagieren kaum. Alle US-Republikaner haben geschlossen gegen das Impeachment gestimmt, daher ist die erforderliche zwei Drittel-Mehrheit im US-Senat extrem unwahrscheinlich. Trump bleibt also im Amt, aber die US-Demokraten versuchen das Verfahren in die Länge zu ziehen in der Hoffnung, dass Trumps Image Schaden erleidet. Ansonsten wenig an Markt-bewegenden Nachrichten – die Aktienmärkte sind sowohl was das Bewertungs-Niveau als auch was die Stimmung der Investoren betrifft auf Extrem-Niveaus. Morgen der große Verfall – zieht sich die Rally so ins neue Jahr hinein? Der S&P 500 hat die psychologisch wichtige Marke von 3200 Punkten noch nicht erreichen können..

Das Video "Trump impeached – und jetzt?" sehen Sie hier..