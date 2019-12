Übergeordnet herrscht seit den Höchstständen aus dem Jahr 2018 um 1,20 CHF eine intakte Abwärtsbewegung das Kursgeschehen im Währungspaar EUR/CHF und drückte die Notierungen bis Anfang September auf 1,0811 CHF und somit eine Unterstützung aus Mitte 2017 abwärts. Anschließend stellte sich eine kurzfristige Gegenbewegung ein und weckte Hoffnungen auf einen tragfähigen Boden. Zwar konnte das Paar zeitweise in den Bereich von 1,1059 CHF zulegen und damit eine 1-2-3-Erholung absolvieren, doch seit Anfang November tendiert das Paar innerhalb des bestehenden Aufwärtstrends wieder merklich abwärts und testete in dieser Woche die untere Trendbegrenzung. Die durchaus als schwach zu interpretierenden Kursmuster könnten zu einem Bruch dessen führen und im weiteren Verlauf einen Test der Jahrestiefststände hervorrufen. Bestehende Long-Positionen sollten daher deutlich enger abgesichert oder aber Gewinne bei einem Bruch schnellstmöglich realisiert werden. Ob sich im weiteren Verlauf nicht doch noch ein Doppelboden um 1,0811 CHF einstellt, müssten die kommenden Tage erst noch zeigen. Die tendenziell schwachen Kursmuster deuten derzeit auf einen weiteren Ausverkauf hin.

Unter der Annahme weiterer Abgaben und eines Bruches der Marke von 1,0894 CHF könnte sich der Schweizer Franken gegenüber dem Euro weiter festigen und zunächst in den Bereich von 1,0863 CHF tendieren. Sollte dieses Niveau für eine nachhaltige Stabilisierung nicht ausreichend sein, kämen weitere Verluste in Richtung der Jahrestiefs bei 1,0811 CHF ins Spiel und können über eine Short-Strategie bestens gecovert werden. Für diesen Fall können interessierte Anleger beispielsweise auf das mit einem Hebel von 9,5 ausgestattete Open End Turbo Short Zertifikat WKN MF7KC1 zurückgreifen und bei vollständiger Umsetzung der Handelsidee eine Rendite von bis zu 8 Prozent erzielen. Genauso ist aber noch eine nachhaltige Stabilisierung an der unteren Trendkanalbegrenzung und dem Niveau von 1,09 CHF möglich, dies könnte für die nächsten Tage eine untergeordnete Trendwende und Kursanstieg zurück an 1,10 CHF bedeuten. Aber erst darüber wird ein weiterer Lauf zum 50-Tage-Durchschnitt bei aktuell 1,1093 CHF wahrscheinlich und damit der Ausbau des bisherigen Aufwärtstrendkanals. Auf jeden Fall sollte der aktuelle Kursbereich nun sehr engmaschig beobachtet werden.