flatex Morning-news

Marktüberblick

Der Deutsche Aktienindex beendete den Mittwoch via Xetra mit einem Kursverlust von 0,49 Prozent bei 13.222,16 Punkten. Das Handelsvolumen via Xetra und Börse Frankfurt betrug rund 3,37 Mrd. Euro. Die umsatzstarken europäischen Leitindizes wiesen gemischte Vorzeichen auf. Leichte Abgaben gab es beim CAC40 in Paris, dem FTSE MIB in Mailand und dem EuroStoxx50. Der Madrider Ibex35, der Züricher SMI und der Londoner FTSE100 konnten hingegen etwas hinzugewinnen. An der Wall Street schlossen die drei führenden US-Indizes Dow Jones, NASDAQ100 und S&P500 kaum verändert. Der S&P500 und der NASDAQ100 konnten intraday jedoch nochmals neue Rekordstände erreichen. Mit gebotenem Respekt scheinen die Märkte auf dem hohen Kursniveau eine Pause einzulegen, während man im US-Repräsentantenhaus offiziell das Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump anstrengt. Doch man weiß als Kenner schon vorher Bescheid, wie das gesamte Verfahren enden wird. Im von den US-Demokraten angeführten Repräsentantenhaus mag die Sache klar sein, doch im Senat werden den Demokraten für ihr Amtsenthebungsverfahren die Stimmen fehlen. Es ist kaum vorstellbar, wie plötzlich 20 Stimmen der Republikaner zusammenkommen sollen. Die nach dem Verfahren möglichen Implikationen für die kommende US-Präsidentschaftswahl sind aber umso beachtenswerter, denn die Amerikaner sind derzeit mit einem Wert von rund 45 Prozent mit der Arbeit von Präsident Trump zufrieden und sie mögen es überhaupt nicht, wenn das Amt des Präsidenten beschmutzt wird. Es könnte folglich für die Demokraten bei der Wahl schwer werden. Sollte Trump nicht über etwas anderes stolpern könnte dies für ihn eine weitere Amtszeit bedeuten. Die Aktienmärkte hatte er seit längerer Zeit ja offenbar ohnehin an seiner Seite.

Am heutigen Donnerstag wird um 08:45 Uhr das französische Geschäftsklima für den Dezember veröffentlicht. Um 10:30 Uhr folgt der November-Einzelhandelsumsatz für Großbritannien und um 12:00 Uhr die industrielle Trendumfrage mit den realisierten Umsätzen von CBI (Confederation of British Industry) für Großbritannien im Dezember. Von Wichtigkeit für Engagierte am britischen Aktienmarkt wäre um 13:00 Uhr noch der Zinsentscheid der Bank of England (BoE). Aus den USA werden am Nachmittag um 14:30 Uhr zeitgleich die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe der Woche, sowie der Philadelphia Fed Index für das Verbarbeitende Gewerbe im Dezember und die Leistungsbilanz für das dritte Quartal 2019 veröffentlicht. Schließlich stehen um 16:00 Uhr noch die Verkäufe bestehender Häuser für den Monat November zur Bewertung an. Von der Unternehmensseite berichten unter anderem die US-Konzerne Apogee Enterprises, Darden Restaurants, FactSet Research, Sanderson Farms, Conagra Brands, Nike und AAR, sowie das Beratungsunternehmen Accenture (IE) von ihren aktuellen Quartalsergebnissen.







Ausblick DAX

Die asiatisch-pazifischen Aktienmärkte und auch die US-Futures wiesen kurz vor dem Ende der asiatischen Handelszeit überwiegend leichte Kursverluste auf. Die ersten DAX-Indikationen lagen am Morgen bei 13215 bis 13.225 Punkten.

Zur Charttechnik: Der Deutsche Aktienindex ging am Mittwoch via Xetra mit einem Kursverlust von 0,49 Prozent bei 13.222,16 Punkten in Frankfurt aus dem Handel. An der charttechnischen Lage hat sich im Vergleich zum Vortag nichts geändert. Unverändert wäre auf den Kursverlauf vom Verlaufstief des 10. Dezember 2019 bei 12.886,55 Punkten bis zum Jahreshoch des 16. Dezember 2019 bei 13.425,73 Punkten abzustellen, um die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite näher ableiten zu können. Die nächsten Widerstände kämen bei den Marken 13.299/13.426 Punkten, sowie bei den Projektionen zur Oberseite von 13.504/13.553/13.632 und 13.759 Punkten in Betracht. Die Unterstützungen wären bei 13.156/13.093/13.014 und 12.887 Punkten auszumachen.





flatex-select

Long: DE000MF1JT22 Morgan Stanley Faktor 2 DAX

Short: DE000MF1JU11 Morgan Stanley Faktor 2 DAX

Unsere Webinare auf /www.flatex.de/akademie/webinare/

DISCLAIMER: https://www.flatex.de/online-broker/unterseiten/rechtliches/disclaimer ...