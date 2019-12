Tech-Konzerne wie PayPal erobern seit Jahren Marktanteile der Finanzwelt und mutieren für Kreditkartenanbieter und Banken gleichzeitig zu wichtigen Kunden aber auch zu Konkurrenten. So ist PayPal in 202 Märkten tätig und verfügt über 286 Millionen aktive, registrierte Konten. Mit PayPal können Kunden weltweit Geldbeträge in 25 Währungen senden, empfangen und aufbewahren.

Die PayPal-Tochter Venmo ermöglicht es den Nutzern, untereinander Geld hin und her zu transferieren. Weiters bietet Venmo auch eine eigene Debitkarte in Zusammenarbeit mit Mastercard an. Der Onlinehändler Amazon, aber auch PayPal bieten bereits schnelle und unkomplizierte Kredite für Händler an.

PayPal schaffte seit 2015 eine beeindruckende Serie von Gewinnzuwächsen. Unter Einbeziehung der Prognosen bis 2021 erreicht das Unternehmen ein durchschnittliches Gewinnwachstum pro Aktie in der Höhe von 19%. Obwohl Konkurrenten am Markt hinzukommen, sollte PayPal das Wachstum aufrecht erhalten können und die hohen KGVs in wenigen Jahren relativieren.