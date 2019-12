Plain Group Holdings - Da ist ordentlich Treibstoff in der Pipline!

Bodenbildung könnte abgeschlossen sein, EMA 50 kurz vor Durchbruch!

Symbol: PAGP ISIN: US72651A2078

Rückblick: Die Plain Group Holding ist ein US-amerikanischer Pipeline und Gas Infrastrukturbetreiber mit Hauptsitz im texanischen Houston. Der Konzern betreibt neben den Öl- und Gastransportwegen noch Lagerstätten und größere Fuhrparks mit LKWs, Lastkähnen und Eisenbahnwaggons. In Summe besitzt das Unternehmen knapp 18.000 Meilen an Rohöl- und Erdgaspipelines, 31 Millionen Barrel Lagerkapazitäten und 830 LKWs. Charttechnisch musste der Wert in den letzten Monaten einen starken Rückgang vom Jahreshoch bei 25,80 USD hinnehmen. In Summe verlor die Aktie 34 % an Wert, konnte sich aber in den letzten Wochen am massivem Support aus 2016 stabilisieren und eine erste Bodenbildungsformation in Form eines Doppelbodens mit folgendem höheren Tief abschließen. Die Abwärtstrendlinie seit September konnte gebrochen, der EMA 20 auf Tagesbasis zurückerobert werden und ein erster deutlicherer Anstieg vom Jahres tief aufs Parkett gelegt werden.