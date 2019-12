Deutsche Anleihen starten mit weiteren Verlusten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Donnerstag mit weiteren Kursverlusten in den Handel gegangen. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel am Morgen um 0,14 Prozent auf 171,34 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen stieg im Gegenzug auf minus 0,24 Prozent. In Europa fiel der Handelsstart an anderen Anleihemärkten ähnlich aus.

Der Donnerstag steht im Zeichen der Geldpolitik. In der Nacht auf Donnerstag hatte die japanische Notenbank ihren extrem lockeren Kurs bestätigt. Am Vormittag dürfte sich die schwedische Notenbank nach fast fünf Jahren von ihrer Negativzinspolitik verabschieden. Und gegen Mittag steht die Zinsentscheidung der britischen Notenbank auf dem Programm. Es wird mit einer Fortsetzung des lockeren Kurses gerechnet.

Konjunkturdaten stehen dagegen nur wenige auf dem Programm, zumindest im Euroraum. In den USA werden zwar einige Zahlen veröffentlicht, allerdings keine von gehobener Bedeutung für die Finanzmärkte./bgf/niw/fba