FRANKFURT (dpa-AFX) - Dem Dax ist am Donnerstagmorgen schnell wieder die Puste ausgegangen. Nach einem Start mit moderaten Gewinnen drehte der deutsche Leitindex im frühen Handel wieder in die Verlustzone ab. Mit einem Minus von zuletzt 0,39 Prozent auf 13 171,20 Punkte knüpft das Börsenbarometer an die vergangenen zwei schwächeren Handelstage an.

Der Dax hatte noch zu Wochenbeginn nach der Teileinigung im Handelsstreit und dem Wahlsieg der Konservativen in Großbritannien seinen höchsten Stand seit knapp zwei Jahren erreicht, doch danach war seine Kraft verbraucht. Die Hoffnung, das bisherige Allzeithoch bei 13 596 Punkten noch in diesem Jahr zu erreichen, wird inzwischen von vielen Marktteilnehmern abgeschrieben. "Nach den positiven Nachrichten der vergangenen Woche fehlt es jetzt an Kurstreibern", erklärte Thomas Altmann, Portfoliomanager bei QC Partners. Es sei aber vollkommen normal, dass so kurz vor Weihnachten Ruhe auf dem Börsenparkett einkehre. "Mit dem großen Verfall steht morgen der letzte liquide Handelstag dieses Jahres an."