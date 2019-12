Wirecard – FT gibt keine Ruhe

Und der nächste Beitrag gegen Wirecard. Die FT legt am Donnerstag einen Beitrag vor, der das Round-Tripping bei Wirecard beschreiben soll. Schwere Vorwürfe, bislang natürlich ohne Beweis. Wir haben Sie in unserem Börsendienst mit dem passenden Handwerkszeug ausgestattet. Für alle die auf eine Beruhigung setzen möchten, empfehlen wir den Inliner HZ4JGZ mit Barrieren bei 85 und 180 Dollar

8000 Mal wurden unsere beiden Videos auf Wirecard angesehen, seit wir sie auf YouTube freigeschaltet haben. Normalerweise sind unsere Videos ja in unserem Börsendienst enthalten. Wir freuen uns besonders über die rege Diskussion unter den Videos die absolut fair verläuft. Das ist ja im Internet mittlerweile leider eine Seltenheit. Wir haben die beiden Videos noch einmal verlinkt.

Unsere Video vom 15.12

Unser Video vom 09.12

Für alle Börsianer richtet sich unser Börsendienst, den wir seit Herbst 2018 am Start haben. Am Mittwoch hat uns ein Feedback erreicht, welches wir gerne teilen möchten. Dort führen wir drei Depots von konservativ für Anleger, über das Tradingdepot bis zum Turbo-Depot. Das Favoritendepot liegt mit Plus 8 Prozent knapp unter seiner Zielmarke von 10 Prozent. Im Tradingdepot konnten wir eine Performance von 35 Prozent erzielen und unser Turbo-Depot liegt seit August rund 15 Prozent im Plus.