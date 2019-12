Wirecard erneut im Fadenkreuz der „Financial Times”

Die „Financial Times” und ihr Autor Dan McCrum lassen in Sachen Wirecard nicht locker. Heute Morgen hat die britische Zeitung einen weiteren Bericht im Rahmen ihrer Serie kritischer Berichte zu dem DAX-notierten Fintech-Konzern veröffentlicht. Im Fokus steht dabei Wirecards Expansion in Asien, genauer gesagt in Indien. Es ist ein schon lange bekannter Fall, der hier wieder hochkocht: Wirecards Kauf der indischen Gesellschaften ...