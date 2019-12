^ DGAP-News: Aves One AG / Schlagwort(e): Personalie Aves One: Jürgen Bauer wird dem Vorstand drei weitere Jahre angehören 19.12.2019 / 09:42 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Aves One: Jürgen Bauer wird dem Vorstand drei weitere Jahre angehören

Hamburg, 19. Dezember 2019 - Der Aufsichtsrat der Aves One AG hat das Vorstandsmitglied Jürgen Bauer für drei weitere Jahre zum Vorstand der Gesellschaft bestellt.



"Ich freue mich, auch die nächsten Jahre die Geschicke der Aves One AG maßgeblich mitprägen zu können. Wir werden unsere Position im zukunftsträchtigen Markt für Rail kontinuierlich ausbauen, um unsere Wachstumsziele zu erreichen", sagt Jürgen Bauer, Vorstand der Aves One AG.

Über die Aves One AG:

Die Aves One AG ist ein stark wachsender Bestandshalter im Bereich langlebiger Logistik-Assets mit dem Fokus auf Güterwaggons. Container und Wechselbrücken gehören ebenfalls zum Portfolio. Die Gesellschaft plant das Asset-Volumen bis Ende des Jahres 2019 auf über eine Milliarde Euro zu steigern. Mit einem jungen, ertragsstarken Güterwagenportfolio gehört Aves One zu den führenden Bestandshaltern von Logistik-Assets für die Schiene in Europa. Die Strategie ist auf eine stetige Optimierung des Eigenbestands und den weiteren Ausbau des Logistik-Portfolios ausgerichtet. Die Aves One AG mit Sitz in Hamburg ist im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet (ISIN: DE000A168114; WKN: A16811).

www.avesone.com



Kontakt

Aves One AG

Jürgen Bauer, Vorstand

T +49 (40) 696 528 350

F +49 (40) 696 528 359

E ir@avesone.com



