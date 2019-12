Gestern erst hatte Evotec über eine neue Zusammenarbeit mit Sanofi am Standort in Toulouse berichtet, heute kommt die nächste Meldung in Zusammenhang mit der Kooperation der beiden Gesellschaften. Hintergrund ist das Erreichen eines weiteren Meilensteins in der gemeinsamen Diabetes-Forschung - es ist der dritte im Rahmen der Zusammenarbeit. „Der Meilenstein wurde erreicht, nachdem Evotec wichtige vorab festgelegte Kriterien bei der ...