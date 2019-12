Zunehmende Messergewalt ausgerechnet im Advent: Es wird nicht heller

Es ist Advent: Die Zeit, in der sich die Christen weltweit auf die Ankunft Jesu Christi in der Welt vorbereiten. Jeden Sonntag wird in unseren Häusern und Kirchen daher eine weitere Kerze am Adventskranz entzündet, um das Dunkel in der Welt Stück für Stück heller zu machen – so die Symbolik hinter dem Ritual. Der

Ein Beitrag von Ismail Tipi.