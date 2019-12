US-Börsen versuchen sich an neuen Allzeithöchstständen

Wien (www.aktiencheck.de) - Die wichtigsten US-Börsen versuchten sich am Mittwoch an neuen Allzeithöchstständen, ehe zu Handelsende die Zugewinne wegbröckelten und sich somit nur ein marginal verändertes Bild zum Vortag ergab, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.In Ermangelung neuer Impulse habe auch die letzte Woche verlautbarte Einigung im Handelskonflikt USA-China kaum mehr neue Kaufanreize zu setzen vermocht, zumal keine Details bekannt seien und auch ein Termin zur Vertragsunterzeichnung nach wie vor ausständig sei. [ mehr