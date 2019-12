Kann die Knorr Bremse-Aktie in den nächsten Wochen ihren Kursanstieg auf 94,64 Euro fortsetzen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Laut Analyse von www.godmode-trader.de konnte die Aktie des Herstellers von Bremssystemen für Nutz- und Schienenfahrzeuge Knorr Bremse (ISIN: DE000KBX1006) mit dem Überwinden des Dezemberhochs einen kleinen Doppelboden ausbilden. Wenn sich die Aktie nun über der 88 bis 89 Euro etablieren kann, dann wäre ein kurzfristiger Kursanstieg auf 91,50 Euro und 94,64 Euro denkbar. Danach könnte die Aktie auch wieder das alte Allzeithoch bei 103,70 Euro ins Visier nehmen. Unterhalb von 86 Euro würde sich die charttechnische Lage allerdings wieder deutlich eintrüben.

Wer beim aktuellen Aktienkurs von 90,54 Euro davon ausgeht, dass die Aktie ihre derzeitige Aufwärtsbewegung in den nächsten Wochen zumindest auf 94,64 Euro ausweiten wird, könnte eine Investition in Long-Hebelprodukte in Erwägung ziehen.