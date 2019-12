Nachhaltigkeit im Allgemeinen und Ökologie im Speziellen sind dominierende Themen für Anleger und Fondsanbieter. In der Vergleichsgruppe „Aktien Ökologie“ befinden sich derzeit 36 Fonds. Welche davon die beste Bewertung haben, zeigt der ScopeExplorer.

Während noch vor wenigen Jahren vor allem in Unternehmen aus den Bereichen Solar- oder Windenergie investiert wurde, so ist die Bandbreite der investierten Geschäftsbereiche und Technologien heute deutlich größer und heterogener: Sie umfasst neben Produkten und Dienstleistungen zur Erzeugung sauberer Energien oder zur Steigerung der Energieeffizienz auch die Bereiche Gesundheitswesen, Wasserinfrastruktur und -technologien, Biotechnologie, Agrarwirtschaft, Abfallentsorgung und -technologien, Katastrophenschutz oder nachhaltige Land- und Forstwirtschaft.

Die Peergroup „Aktien Ökologie“ umfasst ökologische Themenfonds. Anlageschwerpunkt sind Unternehmen, die Lösungen anbieten, um den Klimawandel und seine Auswirkungen zu reduzieren. Die Fonds setzen bei der Auswahl ihrer Aktien vor allem auf Unternehmen, die vom Übergang zu einer klimaneutralen Wirtschaft am stärksten profitieren werden.

Das Thema Ökologie hat in den vergangenen Jahren rasant an Bedeutung gewonnen. Dennoch wurde fast die Hälfte der 36 Fonds bereits vor der Finanzkrise aufgelegt. Die meisten Fondsauflagen (jeweils sieben) gab es in den Jahren 2008 und 2019. Die Vergleichsgruppe umfasst derzeit ausschließlich aktiv gemanagte Fonds.

(Zur Abgrenzung: Die Fonds der Vergleichsgruppe „Aktien Ökologie“ sind nur eine Teilmenge der Fonds, die Scope als nachhaltig (ESG) klassifiziert. Nachhaltige Fonds, die zum Beispiel umfassende Ausschlusskriterien in den Investmentprozess integriert haben, sind in vielen weiteren Vergleichsgruppen vertreten. Scope beziffert die Anzahl der in Deutschland zum Vertrieb zugelassenen nachhaltigen Fonds aktuell auf 890.)

Aktuell verwalten die Fonds der Peergroup „Aktien Ökologie“ mehr als 13 Mrd. Euro. Ein Drittel der Fonds hält Assets under Management von unter 50 Mio. Euro. Immerhin vier Fonds weisen ein Volumen von mehr als einer Milliarde Euro auf:

Zwei Anbieter mit mehr als einem Aktien-Ökologiefonds

Zwei Vermögensverwalter bieten aktuell mehr als einen Ökologiefonds in Deutschland an: Zum einen BNP Paribas Asset Management mit insgesamt vier Produkten (bei zwei davon berät Impax Asset Management – ein Haus mit ausgeprägter Expertise bei Anlagemöglichkeiten, die sich aus dem Übergang zu einer nachhaltigeren Wirtschaft ergeben). Und zum anderen Vontobel Asset Management aus der Schweiz mit derzeit zwei Ökologiefonds.

Performance liegt über fünf Jahre bei durchschnittlich 7,9% p.a.

Von den 36 Fonds der Vergleichsgruppe haben zwei Drittel eine Performancehistorie von mindestens fünf Jahren. Die durchschnittliche Performance der Fonds beträgt 7,9% p.a. Der Fonds mit der höchsten jährlichen Rendite über fünf Jahre ist der Nordea 1 – Global Climate and Environment mit 12,4%.

Nur neun Fonds mit Top-Rating

Von den 36 Fonds bewerten die Scope Analysten derzeit 23. Davon halten neun Fonds ein Top-Rating – also ein (A) oder (B). Die höchstmögliche Bewertung (A) halten derzeit nur zwei Fonds. Welche Fonds das sind und welcher Fonds an der Spitze der Vergleichsgruppe "Aktien Ökologie" steht, erfahren Sie hier: www.scopeexplorer.com

Zum Hintergrund: Die Bewertungen reflektieren stets die relevantesten Rendite- und Risikoaspekte eines Fonds. Fonds mit einem Top-Rating haben im Durchschnitt ein signifikant besseres Rendite-Risiko-Profil und schlagen den Marktdurchschnitt häufiger als Fonds ohne Top-Bewertung. Die Ratingagentur Scope bewertet aktuell rund 6.100 in Deutschland zum Vertrieb zugelassene Investmentfonds (UCITS). Das investierte Vermögen dieser Fonds summiert sich auf rund drei Billionen Euro. Das Fondsrating von Scope umfasst fünf Ratingstufen – von A bis E. Als Top-Rating gelten A- und B-Ratings