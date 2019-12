FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Donnerstag leicht zugelegt. Am Vormittag kostete die europäische Gemeinschaftswährung 1,1132 US-Dollar und damit etwas mehr als im frühen Handel. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag auf 1,1115 Dollar festgesetzt.

Der Tag steht im Zeichen der Geldpolitik. Die schwedische Notenbank beendete als erste größere Zentralbank ihre Negativzinspolitik nach fast fünf Jahren. Die Reichsbank erhöhte ihren Leitzins von minus 0,25 auf null Prozent. Analysten hatten den Schritt weitgehend erwartet, entsprechend reagierte die Schwedische Krone kaum auf die Entscheidung.

In der Nacht auf Donnerstag hatte die japanische Notenbank dagegen ihren extrem lockeren geldpolitischen Kurs bestätigt. Gegen Mittag steht die Zinsentscheidung der britischen Notenbank an. Experten rechnen auch hier mit einer Fortsetzung des lockeren Kurses.

Am Nachmittag erwarten Händler außerdem einige Konjunkturdaten aus den USA, die allerdings keine gehobene Bedeutung für die Finanzmärkte haben sollten. Im Euroraum stehen kaum frische Daten auf dem Programm./niw/bgf/mis