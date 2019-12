Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Neue Vorwürfe der "Financial Times" ("FT") im Streit um Bilanzierungspraktiken haben die Aktie von Wirecard (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) auf Talfahrt geschickt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung. [ mehr