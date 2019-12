Wer mit überhöhter Geschwindigkeit geblitzt wird, dem drohen teilweise harte Strafen. Je nach Größe der Differenz zwischen vorgegebener Maximalgeschwindigkeit und tatsächlich gemessenem Tempo kann eine Strafe von bis zu 680 Euro, zwei Punkten in Flensburg und einem dreimonatigen Fahrverbot verhängt werden. Beim Strafmaß wird neben der Höhe der Geschwindigkeitsüberschreitung zudem berücksichtig, ob das Tempo innerhalb oder außerhalb einer geschlossenen Ortschaft überschritten wurde. So werden Tempovergehen innerorts stets härter bestraft als außerorts, da das Gefahrenpotenzial für andere Verkehrsteilnehmer in Orten größer ist als etwa auf Landstraßen.

Wird ein Fahrer innerhalb oder außerhalb einer geschlossenen Ortschaft mit 20 km/h oder weniger geblitzt, wird lediglich eine Geldbuße fällig. Bei gröberen Geschwindigkeitsverstößen sieht der Bußgeldkatalog auch die Eintragung von Punkten in das Fahreignungsregister in Flensburg vor. Wer nachweislich 21 km/h zu schnell fährt, erhält einen Punkt in Flensburg. Ab 31 km/h Geschwindigkeitsüberschreitung erhält der Autofahrer zwei der unliebsamen Punkte. Sind die Punkte erst ins Register eingetragen, bleiben sie dort auch lange verzeichnet. Verstöße, die einen Punkt eingebracht haben, werden erst nach zweieinhalb Jahren gelöscht. Wurden gleich zwei Punkte in das Register eingetragen, verjähren diese nach fünf Jahren.

Ab wann droht bei Tempovergehen ein Fahrverbot?

Kritisch werden Geschwindigkeitsverstöße, wenn das Tempo um 26 km/h überschritten wird. Wurde der Fahrer innerhalb der vergangenen zwölf Monate schon einmal mit mehr als 26 km/h zu viel auf dem Tacho geblitzt, gilt er als Wiederholungstäter. Dann kann ein einmonatiges Fahrverbot verhängt werden. Ist der Autofahrer kein Wiederholungstäter, kommt er mit einer Geldbuße und einem Punkt in Flensburg davon. Ein garantiertes Fahrverbot wird ausgesprochen, wenn der Fahrer nachweislich über 31 km/h innerorts oder mehr als 41 km/h außerorts gefahren ist – unabhängig davon, ob innerhalb eines Jahres bereits ein ähnlicher Verstoß begangen wurde oder nicht. Der Führerschein muss dann für einen Monat abgegeben werden.

Wann lohnt sich ein Einspruch?

Wer mit der verhängten Strafe wegen eines Tempoverstoßes nicht einverstanden ist, kann innerhalb von 14 Tagen Einspruch gegen den erhaltenen Bußgeldbescheid einlegen. Die Chancen stehen dabei besonders gut, wenn der Bescheid formelle oder technische Fehlern aufweist und damit ungültig wird. Ein anderer Grund für einen Einspruch können Mängel an der Blitzanlage sein – etwa, wenn auf dem Blitzerfoto der Fahrer nicht eindeutig identifiziert werden kann. Wer sich nicht sicher ist, ob sich ein Einspruch gegen den Bußgeldbescheid lohnt, sollte rechtliche Beratung bei einem Anwalt für Verkehrsrecht einholen.