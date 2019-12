KPMG-Forscher Heiko von der Gracht: Eine Welt ohne Geld

Die Zukunft ist nicht linear, niemand kann sie sicher vorhersagen. Szenarien entwerfen können Wissenschaftler aber schon. KPMG-Forscher Heiko von der Gracht schildert, wie eine Welt ohne Banken im Jahr 2040 aussehen könnte. Szenarien kennen die meisten Entscheider aus Risikomanagement, Finanzmathematik oder Controlling: Best Case, Worst Case, Base Case. Wenn es um Strategische Vorausschau und Zukunftsforschung geht, versteht man jedoch meist etwas anderes unter einem Szenario.Die Zukunft passt nicht ins Schema von Best, Worst und Base Case. Sie hält sich in den wenigsten Fällen an Schemata. In den meisten Fällen überrascht sie mit Strukturbrüchen, Disruptionen, Technologiesprüngen und Überraschungen.Immerhin leben wir im Zeitalter der Disruption, wir leben...