FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Donnerstag mit moderaten Kursabschlägen an die beiden vorangegangenen schwächeren Handelstage angeknüpft. In einer vorweihnachtlich ruhigen Sitzung bewegte sich der deutsche Leitindex bis zum Mittag nur träge seitwärts, zuletzt verzeichnete das Börsenbarometer ein Minus von 0,32 Prozent auf 13 179,62 Punkte.

Dabei sah es noch zu Wochenbeginn gut aus: Der Dax hatte am Montag nach der Teileinigung im Handelsstreit und dem Wahlsieg der Konservativen in Großbritannien seinen höchsten Stand seit knapp zwei Jahren erreicht, doch danach war seine Kraft verbraucht. Die Hoffnung, das bisherige Rekordhoch bei 13 596 Punkten noch in diesem Jahr zu erreichen, wird inzwischen von vielen Marktteilnehmern abgeschrieben.