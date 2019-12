Ein Überblick über die besten Fonds im MMD-Ranking im November 2019

Die Auflistungen der „Auf- und-Absteiger“ in den verschiedenen Anlagestrategien und Betrachtungszeiträumen zeigen Fonds, die zum Vormonat eine bessere oder schlechtere Bewertung erhalten haben oder erstmals für einen Betrachtungszeitraum berücksichtigt werden.

Im Report werden die Ergebnisse der jeweils besten 20 Prozent der Vermögensverwaltenden Fonds, im MMD-Rankings (per 30.11.2019), sortiert nach verschiedenen Betrachtungszeitraumen (1, 3, 5 ,7 und 10 Jahre) und nach Anlagestrategien (Defensiv, Ausgewogen, Offensiv, Flexibel) in alphabetischer Reihe aufgelistet.

Weitere Rankingergebnisse

Zu jedem auf der Internetseite von Asset Standard gelisteten Fonds wird auf der zugehörigen Fondsinformationsseite das individuelle MMD-Rankingergebnis bereitgestellt. Die Fondsinformationsseiten können über den Produktfinder aufgerufen werden.

Ranking für Vermögensverwaltende Fonds im November 2019

Detailbetrachtung 5-Jahres-Zeitraum

Im November konnten sich 29 Vermögensverwaltende Fonds im 5-Jahres MMD-Ranking verbessern. Hinzu kamen 4 Neueinsteiger, die erstmals im 5-Jahres-Ranking berücksichtigt wurden.

Bei der defensiven Anlagestrategie verbesserte sich der Multi Axxion Absolute Return um einen Stern und schloss sich den Kategorie-Besten mit 5 Sternen an. Die besten Neueinsteiger waren der Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 15, der FVM-Stiftungsfonds und der Landert Stiftungsfonds mit jeweils 5 Sternen.

In der ausgewogenen Anlagestrategie schafften es der KSAM Einkommen Aktiv Fonds und der Franklin European Income Fund sich von drei auf vier Sterne zu verbessern.

Die offensive Anlagestrategie konnte zwei Aufsteiger mit 5 Sternen verzeichnen. Der HSBC Strategie Dynamik und der WI Selekt Fonds stiegen um jeweils einen Stern in die höchste Bewertungsklasse auf.

Der DWS Basler-International Fonds führte in der flexiblen Anlagestrategie das Feld der Aufsteiger an und stieg in das oberste Quintil (5 Sterne) des MMD-Ranking auf. Als bester Neueinsteiger im Monat November konnte der Invesco Global Income Fonds mit 5 Sternen ausgezeichnet werden.

