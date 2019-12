Wirecard – brisante Volatilitätsentwicklung

Vor dem großen Verfallstag am Freitag bringen sich die Spekulanten bei Wirecard in Position. Wir haben in unserem Börsendienst eine Auswertung der Volatilität erstellt. Aufgrund der Besonderheit bei der Vola sind derzeit bis März für Profis rund 300 Prozent in einem sehr spekulativen Schein drin. Die Auswertung gibt’s für Abonnenten. Den Start ins neue Jahr möchten wir für neue Abonnenten mit dem Code feingold2020 erleichtern. Testen Sie uns mit 66 Prozent Rabatt im ersten Monat. Wem unser Dienst nicht zusagt, erhält nach formloser Mail ohne Murren sein Geld zurück.