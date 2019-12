VIB Vermögen meldet eine neue Kooperation: Partner ist der belgische Immobilien-Konzern WDP, mit dem man gemeinsam Logistikimmobilien in den Regionen Nordrhein-Westfalen, Bremen und Hamburg realisieren wolle. „Dazu haben die Unternehmen als gleichberechtigte Partner ein Joint-Venture gegründet, das nun vor seinem ersten Projekt steht”, so VIB Vermögen am Donnerstag.In Gelsenkirchen soll auf einem 80.000 Quadratmeter großen ...