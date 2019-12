Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Henkel-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Beim Konsumgüterkonzern Henkel (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3, Nasdaq OTC-Symbol: HENOF) läuft es derzeit alles andere als rund, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe. [ mehr