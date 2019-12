Corestate Capital Holding und Bain Capital wollen im Bereich „Micro Living” zusammen arbeiten. „Die Vereinbarung sieht eine Finanzierungspartnerschaft in Polen im Bereich Micro Living vor, um insbesondere in Immobilien zu investieren und diese in Studentenwohnungen umzuwandeln”, meldet Corestate am Donnerstag. Anfänglich umfasse die Zusammenarbeit einen Bruttoinventarwert von 500 Millionen Euro, zudem Asset- und ...