Was für ein Börsenjahr 2019! Kurz vor Ende steht der DAX mit rund 25 Prozent im Plus und ist damit nur noch gut 400 Punkte von seinem Allzeithoch aus dem Januar 2018 entfernt. Auch an der Wall Street fällt seit Oktober ein Rekord nach dem nächsten.

Die Börse hat damit aber auch schon jede Menge Vorschusslorbeeren auf bessere Zeiten verteilt. Sollten in 2020 nun größere Katastrophen ausbleiben, dürften diejenigen tatsächlich Recht behalten, die wieder steigende Unternehmensgewinne vor allem in den USA erwarten. Das noch im Sommer gesichtete Rezessionsgespenst hält sich nur in der verarbeitenden Industrie auf, toxische Ansteckungseffekte auf andere Sektoren blieben bislang aus. Auch deshalb, weil die Notenbanken mit umfangreichen geldpolitischen Maßnahmen aufwarteten, die die negativen Effekte des Handelskonflikts zwischen den USA und China gleich mit abfederten.

