Pimco-Spezialist Ryan Blute: „Diese drei Kernbereiche wollen wir bei Pimco ausbauen“

Was steht aktuell im Fondshaus Pimco auf der To-do-Liste ganz oben, wo engagieren sich die Kalifornier, die in Europa mit Büros in London und München vertreten sind, als aktiver Investor – und wieso verschmäht man bei Pimco bewusst den Passsiv-Bereich? Ryan Blute, Leiter globales Wealth Management EMEA, gibt im Interview Auskunft.DAS INVESTMENT: Welche Themen brennen Fondsgesellschaften derzeit unter den Nägeln?Ryan Blute: In Europa und auch speziell in Deutschland ist das vor allem die verstärkte Regulierung – die europäischen Richtlinien Mifid II und Prips sowie nationale Gesetze. Man muss schon ein großes Fondshaus sein, um alle Anforderungen gut bewältigen zu können. Deswegen sieht man unter Asset Managern aktuell auch so viele Fusionen. Um heute dauerhaft zu...