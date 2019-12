„Na endlich!“ möchte man mit Blick auf die jüngste Preisentwicklung bei Kupfer ausrufen. Während wir zuletzt an dieser Stelle noch eine vergleichsweise uninspirierte Entwicklung des Kupferpreises thematisieren mussten, ist nun endlich Zug in die Aufwärtsbewegung gekommen.

Wenn man es einmal plakativ formulieren möchte, dann feiert Kupfer die Teileinigung im Handelskonflikt zwischen den USA und China. Nach diversen Enttäuschungen in der Vergangenheit schien ein „Deal“ noch in 2019 kaum mehr möglich zu sein. Doch die beiden Protagonisten haben sich wohl auch unter dem Druck der zuletzt schwachen wirtschaftlichen Entwicklung zusammenraufen können und einige Maßnahmen der Entspannung beschlossen.

Kupfer litt wie die anderen Industriemetalle auch in den letzten Monaten unter dem Handelsstreit und den daraufhin immer deutlicher zu Tage tretenden Negativfolgen dieser Auseinandersetzung. Die Zeichen stehen auf Entspannung und das zeigte sich auch in dem kleinen Zwischensprint, der auch als eine Art Aufatmen interpretiert werden kann.

Die charttechnischen Aspekte hatten wir zuletzt wie folgt zusammengefasst: „[…] Wir hatten in zurückliegenden Kommentierungen immer wieder thematisiert, dass die aus charttechnischer Sicht zentrale Aufgabe für Kupfer darin besteht, auf der Oberseite die Widerstandzone um 2,73 US-Dollar und somit die 200-Tage-Linie zu überwinden. Anfang November unternahm das Industriemetall einen weiteren Versuch, nachdem es zuvor eine Dreiecksformation auflösen konnte. Letztendlich scheiterte Kupfer erneut an der Zone um 2,73 US-Dollar, was wiederum deren Relevanz noch einmal erhöhte. Seit dem Fehlversuch konsolidiert das Industriemetall. Solange Kupfer jedoch die 2,62 US-Dollar und damit den kurzfristigen Aufwärtstrend halten kann, besteht durchaus die Chance, auf weitere Vorstöße in Richtung 2,73 US-Dollar. Um das Thema Charttechnik abzuschließen. Auf der Unterseite müssen die Bereiche um 2,54 US-Dollar und 2,51 US-Dollar weiterhin verteidigt werden. […]“.

Aus charttechnischer Sicht konnte Kupfer mit dem Ausbruch über das bisherige Widerstandsniveau bei 2,73 US-Dollar eine womöglich richtungsweisende Weichenstellung erzwingen, zumal gleichzeitig die 200-Tage-Linie bullisch gekreuzt werden konnte. Nun gilt es, diesen Ausbruch weiter voranzutreiben. Das nächste relevante Widerstandsniveau von 2,84 US-Dollar ist fast erreicht. Gelingt es, auch diese Hürde zu überspringen, wird es interessant, denn dann könnte der massive Widerstandsbereich 2,90+ US-Dollar vor einem Test stehen. Obacht ist dennoch auf der Unterseite geboten, denn ein Rücksetzer unter die 2,73 US-Dollar ist unter allen Umständen zu vermeiden. Das wäre ein Rückschlag und müsste eine Neubewertung der Lage erforderlich machen.

Kurzum: Angetrieben von der aktuellen Nachrichtenlage hat Kupfer das Momentum auf seiner Seite. Solange der Preis oberhalb von 2,73 US-Dollar notiert, ist alles im grünen Bereich. Nur darunter sollte es jetzt nicht mehr gehen. Wir hatten bereits zuletzt an dieser Stelle auf die sinkenden Lagerbestände verwiesen. Dieser Trend setzte sich auch zuletzt beispielsweise an der LME fort. Das könnte den Preis weiter stützen.