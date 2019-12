Gerade die wallstreet:online AG überrascht die Anlegerwelt zum Ende des Jahres mit der Wandlung zum Brokerage-Geschäft. Wie es nach der Kursverdopplung von den Tiefstkursen 2019 nun weiter geht, das können Sie hier heute in einem exklusiven Interview erfahren!

Bei der wallstreet:online AG (WKN: A2GS60 | ISIN: DE000A2GS609) verliert man derzeit keine Zeit. In den vergangenen zwei Jahren hat sich die wallstreet:online-Gruppe durch Akquisitionen der Betreiber der Finanzportale ariva.de, börsennews.de und finanznachrichten.de sowie mit der Akquisition des Anlegermagazins Smart Investor zur größten verlagsunabhängigen Finanz-Kommunikations- und Medienplattform im deutschsprachigen Raum entwickelt.

Für IR-Kommunikationsmaßnahmen kommt kaum noch ein Unternehmen an der Reichweite der Berliner von monatlich über 3,5 Millionen Lesern und 177 Millionen generierten Page Impressions vorbei (Stand 11.2019).

Deutschlands führende Finanz-Community präsentierte die neue Entwicklung auf dem Eigenkapitalforum 2019 in Frankfurt. Quelle: Privates Foto

Mit der Teilakquisition der wallstreet:online capital AG können die Berliner nun ein neues Kapital in der Unternehmensgeschichte aufschlagen. Die wallstreet:online capital AG hat den Start des Discount Brokers "Smartbroker" bekannt gegeben, welcher durch eine Kooperation von wallstreet:online exklusiv mit Werbebudgets in Millionenhöhe beworben wird. Ein sehr geschickter Schachzug, exklusive, stark fokussierende und ungenutzte Werbeplätze so einzusetzen, dass der Broker der eigenen Beteiligung maßgeblich beworben wird. Die Gruppe wird nach eigenen Angaben ab sofort Kunden den Handel von Wertpapieren an allen gängigen Börsenplätzen zu Discount-Konditionen anbieten.

Im Rahmen dieser Neuigkeiten habe ich kurzfristig alles in die Wege geleitet, um vom Vorstand der wallstreet:online capital AG Informationen zur neuesten Entwicklung für Sie zu erhalten. Wie die Berliner so sind, haben die auch nach einer solchen Kracher-News und kurz vor den Weihnachtsfeiertagen einen kurzen Zeitslot für mich freiräumen können und standen Rede und Antwort.