Unsere letzte Kommentierung zum Philadelphia Gold/Silver Index überschrieben wir an dieser Stelle noch mit „Bereit für die Attacke?“. Seitdem hat sich einiges getan, sodass eine kurze Bewertung der aktuellen Lage unerlässlich ist. Die Attacke auf der Oberseite kam, blieb bislang aber erfolglos.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung vom 30.11. hieß es u.a. „[…] Der ganz große Schwung hat noch nicht Einzug gehalten. Der Freitagshandel mit einem Plus von knapp 1,7 Prozent hat den Index mit 95,5 Punkten aber wieder in die unmittelbare Reichweite zur eminent wichtigen Marke von 96,0 Punkten gebracht. Ein Ausbruch über die Zone wäre ein wichtiger Fingerzeig, schließlich mühte sich der Philadelphia Gold/Silver Index bislang vergeblich daran ab. Die zuletzt ausgebildete, aufwärtsgerichtete Dreiecksformation (orange) könnte ein Indiz für eine bevorstehende Attacke auf die 96er Marke sein. Kurzum: Die Ausgangsposition ist nicht die schlechteste. Gewonnen ist aber noch nichts. Ein starker Wochenstart könnte dem Philadelphia Gold/Silver Index Beine machen. Neben den 96 Punkten gilt es vor allem die 98er Marke sowie das aktuelle 52-Wochen-Hoch im Bereich von 102 Punkten im Auge zu behalten. Auf der Unterseite hat sich zuletzt die Zone 92,5 / 91,0 Punkte eine hohe Relevanz erarbeitet. Ihr Unterschreiten würde ein Warnsignal liefern. Die zentrale Unterstützung sehen wir unverändert im Bereich von 86 Punkten.“

Der Philadelphia Gold/Silver Index legte in den letzten Handelstagen eine beeindruckende Vorstellung an den Tag. Die jüngste Entwicklung der Gold- und Silberpreise entfachte jetzt nicht unbedingt signifikanten Rückenwind für den Philadelphia Gold/Silver Index, insofern ist dessen starke Vorstellung noch höher zu bewerten.

Der Index durchbrach zunächst die wichtigen Widerstände bei 96 Punkten und 98 Punkten und schaffte es hierbei sogar vorrübergehend in den dreistelligen Kursbereich. Zu einem ernsthaften Test des derzeit gültigen 52-Wochen-Hoch bei 102 Punkten kam es aber nicht. Wenn man so will, ist es der einzige Schönheitsfehler, dass es dem Index nicht gelang, neue Hochs zu markieren.

Aktuell ist ein leichtes Zurücklaufen des Index zu beobachten. Nach dem fehlgeschlagenen Versuch, sich oberhalb von 100 Punkten festzusetzen, kommt diese Entwicklung nicht überraschend. Nichtsdestotrotz muss sie beobachten werden. Idealerweise spielt sich die Konsolidierung nun oberhalb von 98 Punkten ab. Auch ein erneuter Test der 96er Marke wäre unter bullischen Aspekten noch zu tolerieren, nur darunter sollte es dann nicht mehr gehen, denn in diesem Bereich verläuft auch der kurzfristige Aufwärtstrend (grün dargestellt).