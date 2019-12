FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Donnerstag leicht gefallen. Am Nachmittag kostete die europäische Gemeinschaftswährung 1,1113 US-Dollar und damit etwas weniger als am Morgen. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1117 (Mittwoch: 1,1115) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8995 (0,8997) Euro.

Der Tag wurde vor allem durch Notenbanken bestimmt. Die britische Zentralbank hält weiter an ihrer lockeren Geldpolitik fest und belässt ihren Leitzins bei 0,75 Prozent. Die schwedische Notenbank hat ihre Negativzinspolitik nach fast fünf Jahren beendet und den Leitzins auf null Prozent angehoben.