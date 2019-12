EMX Royalty: Aktie bricht aus und ist fundamental gut unterstützt!

Zwischenzeitlich konnte die Aktie von EMX Royalty (2,00 CAD I 1,37 Euro; CA26873J1075) den charttechnischen Widerstand bei 2 CAD überwinden. An der Dynamik – es folgte ein fast zehnprozentiger Sprung – konnten die Marktbeobachter erkennen, welches Potenzial sich bereits beim Aktienkurs aufgestaut hat. Immerhin gab es seit Juli 2019 nur eine Seitwärtsbewegung unterhalb der 2-CAD-Barriere. Die Aktie ist nun zwar auch wieder auf das Ausbruchsniveau zurückgefallen. Doch langfristig scheint der Weg nach oben vorgezeichnet. Dies gilt zumindest, wenn wie zuletzt das Umfeld sich positiv entwickelt.

Auch bei Palladium dabei

So erholten sich neben Kupfer, dass die Grundlage für gut ein Drittel der EMX-Aktiva ist, auch andere Industriemetalle, nachdem die USA und China von einer weiteren Eskalation in ihrem Handelsstreit abgesehen hatten, ja sogar kleine Lösungsansätze boten. Auf der anderen Seite konnte sich aber auch Gold auf dem Niveau zwischen 1.400 und 1.500 USD je Unze halten. Gold steht ebenfalls für gut ein Drittel des EMX-Geschäfts. Den Rest erwirtschaftet EMX überwiegend im Industriemetallsektor außerhalb von Kupfer. Ein kleiner Teil der Aktiva des kanadischen Royalty-Konzerns basiert zudem auf Platinmetallen. Da es aktuell rund um den Palladium-Preis einen wahren Hype gibt, könnte EMX für neue Anlegerschichten interessanter werden. Immerhin überstieg der Palladium-Preis vergangene Woche zum ersten Mal die 2.000 USD-Marke je Unze. 2019 verteuerte sich das für Katalysatoren gebrauchte Edelmetall um fast 60 Prozent. Platin dürfte langfristig dadurch ebenfalls unterstützt werden. Denn in einigen Bereichen der industriellen Anwendungen kann Palladium durch Platin substituiert werden.

EMX in Schweden Partner von Sienna

Den Platinmetalle-Bezug bekommt EMX Royalty über seine Partnerschaft mit Sienna Resources. EMX hat den Kanadiern das Slättberg-Projekt in Schweden verkauft. Dafür erhielt EMX ein Royalty auf die zukünftige Produktion, bekam eine Beteiligung an Sienna sowie Abstandszahlungen. Erst jüngst gab Sienna wieder Ergebnisse von Explorationsbohrungen bekannt. Dabei basierte die Auswahl der Bohrungen auf elektromagnetischen Anomalien, die die Geologen zuvor entdeckt hatten. Eine Bohrung ergab eine 55 Zentimeter dicke Erzvene mit einem Metallgehalt von 4,05 Gramm Platin und 0,095 Gramm Palladium und zudem 0,22 Prozent Nickel sowie 1,79 Prozent Kupfer. Alles auf Platin umgerechnet ergäbe dies einen Gehalt von 9,03 Gramm Platinäquivalent in einer Tonne Gestein. Bei der zweiten Bohrung wurden ebenfalls Mineralisierungen festgestellt, jedoch in geringerem Ausmaß.